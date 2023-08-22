На них чекає успіх, процвітання та радість: названі щасливчики тижня за картами Таро

Для них цей тиждень буде надзвичайно вдалим

Відразу п’яти знакам Зодіаку кінець літа 2023 року принесе море щастя, достатку та успіху.

Йдеться про такі знаки як Овен, Телець, Рак, Козоріг та Риби, говорить гороскоп Таро, складений на тиждень з 21 по 27 серпня включно.

Овнам випала переварнута Сімка мечів

У цьому положенні карта каже, що на тижні врівноважиться якась ситуація у Вашому житті, яка не давала Вам спокою. Незабаром Ви можете отримати вибачення, визнання, надбавку або іншу винагороду за свою працю.

Тельцям випав Туз пентаклів

Карта обіцяє Вам процвітання та нові придбання вже найближчим часом. Скоро на Вас можуть чекати хороші новини щодо роботи, власності чи бізнесу.

Ракам випав Король кубків

Ця карта обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість та щедрість. Також є шанс, що скоро Ви зустрінете когось особливого.

Козорогам випала Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Рибам випала Четвірка жезлів

Ця карта обіцяє, що найближчими днями на Вас чекає щасливе закінчення чогось, — це може стосуватися робочих, романтичних, сімейних справ, або навіть боротьби з хворобою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня у фінансовому плані.