Без цього добрива не обійтися томатам і трояндам: абсолютно натуральне підживлення

Не поспішайте викидати шкірку банана, цей несподіваний інгредієнт стане вам у нагоді на ділянці

Досвідчені дачники часто використовують залишки різних продуктів для удобрення рослин або захисту від шкідників. Абсолютно натуральний компонент — бананова шкірка — принесе особливу користь трояндам і помідорам.

Якщо удобрювати троянди та томати шкіркою бананів, то рослини краще зростатимуть і "відлякають" кішок. Про це пише матеріал Express.

Так, банани містять калій, який допомагає стимулювати рясне цвітіння та врожайність. Тоді як фосфор корисний для коренів і пагонів. Магній допомагає фотосинтезу.

Як використати бананову шкірку для удобрення троянд? Ви можете нарізати шкірку і розкласти біля основи квітів. Або змішайте подрібнені бананові залишки з кавовою гущею і прикопайте навколо троянд.

З помідорами дачники можуть вчинити так само. Якщо помістити нарізану шкірку банан унизу кущів з томатами, то плоди виростуть яскраво-червоними та великими. Щоб відігнати від ділянки кішок, городники радять трохи закопати бананову шкірку біля помідорів. Виявилося, що шкірка випромінює запах певних хімікатів, які коти не люблять.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші натуральні добрива, які вмілі дачники застосовують у саду та на городі. Крім шкірки бананів йдеться про кавову гущу і яєчну шкаралупу.