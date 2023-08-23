До осені вийде розкішний урожай: що можна встигнути посіяти на ділянці наприкінці серпня

Використовуйте шанс отримати ще один урожай зелені та редису

До кінця серпня на городах вже зібрано практично весь урожай. Залишається не так багато культур, які даватимуть урожай восени.

Але кінець літа не означає заборону нових посадок. Цей час чудово підходить для нових посівів. Скориставшись моментом, можна до холодів встигнути отримати ще один урожай кропу, петрушки та іншої зелені.

Петрушку, кріп зелену цибулю, дайкон і редис можна сіяти аж до середини вересня, особливо якщо на ділянці є парник. Крім того, наприкінці серпня можна сіяти крес-салат та руколу. Зазвичай вони дозрівають через 3-4 тижні.

Перед посадкою обережно розітріть насіння в долонях і потримайте їх у теплій воді один день. Внесіть у ґрунт калійно-фосфорні добрива. Це прискорить проростання. Паростки з’являться лише через 8-10 днів.

Нові посіви вимагатимуть особливих умов догляду. Поливати їх потрібно 2-3 рази на тиждень. Грунт повинен насичуватися водою на глибину до 5 см. На грядках обов’язково має бути мульча з тирси, хвої або соломи шаром в 1 см. Вона допоможе зберегти вологу і захистить рослини від похолодань та перших заморозків.

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