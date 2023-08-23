Ваші гроші можуть забрати з-під носа: яким знакам Зодіаку варто бути обережнішими цього тижня

Фінансові справи у них йтимуть поки що геть погано

Наприкінці літа одразу три знаки Зодіаку можуть зіткнутися з провальними проєктами, матеріальними втратами та проблемами на роботі — їхній успіх у справах грошових може просто дістатись комусь іншому.

Йдеться про такі знаки як Лев, Козоріг та Водолій. Про це говорить гороскоп, складений за картами Таро на тиждень із 21 по 27 серпня.

Левам випало перевернуте Колесо удачі

Цього тижня фортуна гратиме проти Вас, — усі хороші можливості можуть випасти іншому, вкладення не виявляться вигідними, навіть на Вашого начальника може справити враження хтось інший.

Козорогам випав перевернутий Ієрофант

У цьому положенні карта передбачає інтриги, втрату авторитету, авантюри та провальні проєкти.

Водоліям випав перевернутий Диявол

У цьому положенні карта передбачає хитке фінансове становище для Вас найближчим часом. Гроші поки не тішитимуть Вас. Крім того, Ви можете виявитися крайнім у неприємній ситуації на роботі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовій сфері до кінця року за картами Таро.