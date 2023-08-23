Чим досвідчені дачники підгодовують гарбуз у серпні: названо диво-добриво

Плоди виростуть великими та солодкими

Важливо звернути особливу увагу на підживлення гарбуза у серпні, якщо ваша мета – виростити великі та солодкі плоди. Правильно обрані добрива можуть суттєво вплинути на отримання значних результатів.

Для гарбуза не потрібні дорогі промислові добрива, тому його можна буде вирощувати з використанням досить доступних засобів. Про це пише prostoway.

Чим підгодувати гарбуз у серпні

Для забезпечення овочів необхідними азотом, калієм, фосфором і цинком нема потреби купувати велику кількість добрив. Всі ці речовини є в деревній золі. Найкращим вибором буде застосування золи з печей та камінів, також підійдуть залишки після спалювання сухих гілок.

Рецепт добрива

Спочатку потрібно приготувати концентрований настій із попелу та води. Для цього заповніть ємність до третини золою, потім залийте гарячою водою і залиште розчин настоюватися протягом 2 днів, періодично перемішуючи його. Після цього процідіть концентрат і поєднайте кожен літр отриманого добрива з 9 літрами чистої води.

Застосування підживлення слід здійснювати під час формування зав’язей. Оптимально підгодовувати гарбуз рано-вранці або пізно ввечері. Спочатку полийте грядки звичайною водою. Потім зробіть невеликі канавки біля кущів, влийте в них добрива, після чого накрийте канавки землею. Будьте обережні, щоб не допустити попадання засобу на листя та стебла.

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