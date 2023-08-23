Як часто потрібно поливати кімнатні рослини, щоб вони були здоровими: корисні поради

Надмірний полив може завдати більше шкоди, ніж недостатній полив

Кімнатні рослини не лише надають пишності нашому декору, а й очищають його. Також вони мають здатність заспокоювати і розслаблювати нас. Головне уникати кількох видів, які можуть лише нашкодити. Але без належного догляду вони швидко починають страждати та в’янути.

І один із найважливіших факторів — це правильний полив, пише портал santeplus. Як знайти правильний баланс і яка частота найкраще підходить для підтримки здоров’я ваших рослин читайте далі.

Як і коли потрібно поливати кімнатні рослини

Часто із турботи про наші рослини і для подальшої стимуляції їхнього зростання ми схильні поливати їх більше, ніж необхідно. Щоправда, нестача води особливо шкідлива для рослин, але й надмірний полив навряд чи піде на користь. Для кімнатних рослин практичне правило поливати їх один раз на тиждень.

Коли найкраще поливати рослини?

Відповідь – ранок чи вечір. Ранковий полив ще кращий, адже рослина встигає спокійно просохнути до заходу сонця. Вночі вода має тенденцію залишатися у ґрунті, навколо коріння та на листі, викликаючи гниття, зростання грибків та комах.

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