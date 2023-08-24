Як швидко позбутися бур’янів на городі: дачний спосіб без "хімії"

Потрібно лише два інгредієнти

Влітку люди, які мають дачі, мають багато справ на городі. Вони не тільки повинні захищати свій урожай від шкідливих комах, але й боротися з бур’янами, які завдають різноманітних збитків сільському господарству.

Розкрито легке рішення щодо позбавлення від дикорослої рослинності без використання хімічних засобів. Натомість можна скористатися двома доступними та недорогими інгредієнтами, які присутні на вашій кухні, пише gazeta.

Як швидко позбутися бур’янів

Візьміть відро і наповніть його 10 літрами води. Після цього внесіть одну пачку солі та проведіть ретельне перемішування, щоб забезпечити повне розчинення продукту. Потім влийте 500 мл 9-процентного оцту. Для досягнення сильнішого ефекту фахівці рекомендують також додати одну склянку будь-якого мийного засобу, щоб рідина прилипла до бур’янів. Це забезпечить швидше знищення зайвої рослинності.

Однак важливо пам’ятати, що використання даного розчину призведе до знищення всієї рослинності. Тому при поливі бур’янів слід бути обережним і уникати попадання розчину на інші рослини, такі як овочі, фрукти, коренеплоди чи квіти. За дотримання всіх зазначених рекомендацій вже за добу можна буде помітити початок загибелі бур’янів.

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