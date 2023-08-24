"Зірки вже схиляють": відомий астролог розповів, коли помре путін

Астроексперт вважає, що ця подія поставить крапку у війні

Ось уже півтора року повномасштабної війни в Україні кожен українець мріє про швидку перемогу та про закінчення постійних звуків сирен, бомбардувань та ракетних загроз. А все це станеться набагато швидше, якщо російський диктатор путін померла найближчим часом.

Відомий український астролог Влад Росс в інтерв’ю виданню unian підтвердив, що війна триватиме доти, доки живе путін. Проте залишилося російському диктатору не так вже й багато.

"Зірки схиляють до того, що вже цього року він помре. Як тільки його не стане — війна закінчиться", - зазначає Росс.

Також астролог додав, що після смерті президента рф, буде "заморозка", яку українські захисники будуть розгрібати навесні 2024 року. Щобільше, поки в Україні діє воєнний стан, влада ні на які домовленості не піде. Тільки в тому випадку, якщо путін помре раніше.

Вірити прогнозам астроекспертів – особиста справа кожного. Завжди підходьте до озвученої інформації такого плану критично. Наприклад, раніше Влад Росс помилився з прогнозом щодо Криму, який нібито мав бути звільнений ще навесні 2023 року.