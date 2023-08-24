Гороскоп Таро на вересень 2023: Раки виконають свої бажання, а Скорпіонам варто бути добрішими

Не для всіх є хороші новини

У перший місяць літа 2023 року на деяких чекає депресивний настрій, тоді як багато інших навпаки зможуть вирішити старі проблеми, досягти гармонії та благополуччя.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на вересень 2023 року для всіх знаків Зодіаку.

На цей раз у загальному розкладі випали такі карти

Овен — перевернута Сімка кубків

У звичайному положенні карта вказує на небезпечні ілюзії та можливі помилки. Однак у перевернутому вигляді карта несе позитивний сенс, — з безлічі варіантів Ви виберете вірний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Тілець — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час займалися якоюсь справою, в якій тепер відчуваєте розчарування та відсутність бажання рухатись далі. Пригальмуйте поки що і розберіться, чого хочете.

Близнюки — Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика багатства, і вона обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтесь життям цієї осені.

Рак — Помірність

Ця карта вказує на те, що у вересні обставини зійдуться сприятливим для Вас чином і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Лев – перевернута Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись вирішити, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви зрушите далі. Наскільки вдалим є це рішення, покаже час.

Діва — перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.

Терези — перевернута Зірка

У вересні Ваші надії та мрії можуть піти прахом, може статися криза самооцінки та нагрянути депресивний настрій. Заздалегідь спробуйте запланувати для себе щось приємне, можливо, зустріч чи поїздку.

Скорпіон — перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами, невтішними відгуками та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Стрілець — Лицар кубків

Цей лицар обіцяє Вам романтичний настрій на найближчі тижні, присвятіть час собі та близьким, порадуйте себе якоюсь маленькою приємністю. Також незабаром стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень.

Козоріг — перевернута Королева пентаклів

Перший місяць осені у Вас може бути неприємним. Можуть розпочатися проблеми чи сварки, зірватися плани, зникнути бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Водолій — Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Дослухайтеся до свого внутрішнього голосу.

Риби — перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.