Гороскоп Таро на тиждень: Дів чекає гармонія, а Тельців, — випробування

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Початок осені в 2023 році для більшості буде напрочуд позитивним, повним приємних моментів і хороших новин. Але в деяких також не обійдеться і без прикрощів.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 28 серпня по 3 вересня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся гарненько попрацювати наступного тижня, оскільки Ваша робота швидше за все окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Телець — Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що незабаром Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашій стороні, і Ви впораєтеся.

Близнюки — Закохані

Найближчими днями Вам може знадобитися ухвалити рішення, зробіть це без вагань. Ваше серце, розум та інтуїція будуть у гармонії та підкажуть Вам правильну відповідь, щоб вирішити все на краще.

Рак — П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви в печалі через щось погане у Вашому житті, проте при цьому самі відвернулися від того хорошого, що у Вас є, просто не помічаєте позитиву. Подумайте, на що вам може натякати ця карта.

Лев — Імператор

Наступний тиждень може принести Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Діва — Десятка кубків

Ще ця карта називається Владика досягнутого успіху, і вона обіцяє гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Терези — Лицар пентаклів

Карта каже, що найближчим часом Ви зможете проявити свою хватку та найкращі якості. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Скорпіон — Король кубків

Це надзвичайно гарна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість. Також є шанс, що скоро Ви зустрінете когось особливого.

Стрілець — Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Найближчим часом Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Козоріг — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Водолій — Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Риби — Помірність

Ця карта вказує на те, що найближчим часом обставини зійдуться сприятливим для Вас чином і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у вересні за картами Таро.