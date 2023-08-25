Таким перцям позаздрять сусіди: чим удобрити, щоби виросли як на дріжджах

Потрібно лише два копійчані інгредієнти

Для досягнення рясного врожаю болгарського перцю необхідне застосування корисних добрив. Досвідчені дачники уникають використання готових хімічних препаратів, воліючи створювати підживлення з продуктів, що є під рукою.

Для того, щоб отримати більш здорові та смачні перці, варто підгодовувати рослину власним настоєм. Замість покупних засобів, джерел калію, можна скористатися домашнім розчином на основі деревної золи, пише zemliak.

Рецепт підгодівлі для перцю

Для створення ефективного добрива для перців потрібні зола та вода. Пропорції такі: 150 мл золи на 10 л води. Змішайте компоненти та залиште на добу, щоб отримати настій.

Використовуйте розчин для поливу грядок з перцями. Це сприяє здоровому, смачному та міцному росту овочів, а також значному збільшенню врожаю.

Раніше ми писали, що можна підгодувати перець звичайним пшоном. Ця крупа підійде і для удобрення для помідорів.