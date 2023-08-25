На них чекає успіх та виконання бажань: названі щасливчики вересня за знаком Зодіаку

Незабаром для них можуть з’явитися хороші новини

Перший місяць осені 2023 року принесе море радості, позитивних подій та успіхів одразу для чотирьох знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Близнюки, Рак, Стрілець та Риби. Про це говорить гороскоп картами Таро, складений на вересень 2023 року.

Близнюкам випала Десятка пентаклів

Це надзвичайно позитивна карта, яка також зветься "Владика багатства". Вона обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах.

Ракам випала Помірність

У вересні обставини зійдуться сприятливим для Вас чином і Ви зможете реалізувати щось, що давно хотіли. У Вас може вийти зібрати якісь заощадження, але поки що їх краще нікуди не вкладати.

Стрільцям випав Лицар кубків

Ця карта каже, що для Вас вересень буде чудовим часом, щоб проводити час із близькими та радувати себе приємними речами. Крім того, незабаром стосунки з кимось у Вас можуть вийти на наступний рівень.

Рибам випала перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і вона обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство та успішне завершення задуманого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року згідно з картами Таро.