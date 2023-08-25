Проста процедура, яка захистить ваш сад: як правильно та навіщо білити дерева восени
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Побілка допоможе захистити ваші рослини від хвороб і не тільки
Побілка дерев – це необов’язкова, але дуже корисна процедура, якщо ви хочете забезпечити додатковий захист та покращити естетичний вигляд свого саду. Розбираймось, чим це корисно, і як це правильно робити.
Порадами садівникам поділився портал vse_roste в Інстаграм. Зазначається, що побілка захищає дерева від сонячних опіків, перегріву та є відмінним профілактичним засобом захисту від грибків.
Як побілка захищає дерева
До складу сучасних побілок для дерев входять антигрибкові препарати – залізний та мідний купорос. Враховуючи, що переважно грибкові інфекції потрапляють на дерева та кущі з ґрунту, побілка перешкоджає попаданню в кору дерев бактерій та шкідників. А ті комахи, що вже оселилися в корі, або гинуть під вапном, або коли вилазять назовні, стають добре видимим видобутком для птахів.
Також осіння білка захищає дерева від зайців. Особливо це стосується молодих насаджень. Для цього в побілку додають спеціальні ароматизатори та смакові добавки.
Як правильно білити дерева
Восени побілку виробляють із вересня по листопад, у суху погоду, щоб суміш встигла висохнути та закріпитися на корі. Важливо встигнути побілити дерева до негативних температур повітря.
- Спочатку слід очистити дерево від старої кори, що відвалюється, моху, комах, що зібралися зимувати в щілинах кори, і їх личинок, а великі тріщини слід замазати садовим варом або глиною.
- Після цього нанесіть побілку на підготовлене дерево товстим пензлем або валиком, якщо кора не дуже текстурна. Ретельно замажте всі тріщини, які можуть стати притулком для комах-шкідників. Бажано наносити побілку в кілька шарів: після висихання попереднього.
Для молодих дерев вапняний розчин бажано розбавити наполовину від вказаного на інструкції.
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