Проста процедура, яка захистить ваш сад: як правильно та навіщо білити дерева восени

Побілка допоможе захистити ваші рослини від хвороб і не тільки

Побілка дерев – це необов’язкова, але дуже корисна процедура, якщо ви хочете забезпечити додатковий захист та покращити естетичний вигляд свого саду. Розбираймось, чим це корисно, і як це правильно робити.

Порадами садівникам поділився портал vse_roste в Інстаграм. Зазначається, що побілка захищає дерева від сонячних опіків, перегріву та є відмінним профілактичним засобом захисту від грибків.

Як побілка захищає дерева

До складу сучасних побілок для дерев входять антигрибкові препарати – залізний та мідний купорос. Враховуючи, що переважно грибкові інфекції потрапляють на дерева та кущі з ґрунту, побілка перешкоджає попаданню в кору дерев бактерій та шкідників. А ті комахи, що вже оселилися в корі, або гинуть під вапном, або коли вилазять назовні, стають добре видимим видобутком для птахів.

Також осіння білка захищає дерева від зайців. Особливо це стосується молодих насаджень. Для цього в побілку додають спеціальні ароматизатори та смакові добавки.

Як правильно білити дерева

Восени побілку виробляють із вересня по листопад, у суху погоду, щоб суміш встигла висохнути та закріпитися на корі. Важливо встигнути побілити дерева до негативних температур повітря.

Спочатку слід очистити дерево від старої кори, що відвалюється, моху, комах, що зібралися зимувати в щілинах кори, і їх личинок, а великі тріщини слід замазати садовим варом або глиною. Після цього нанесіть побілку на підготовлене дерево товстим пензлем або валиком, якщо кора не дуже текстурна. Ретельно замажте всі тріщини, які можуть стати притулком для комах-шкідників. Бажано наносити побілку в кілька шарів: після висихання попереднього.

Для молодих дерев вапняний розчин бажано розбавити наполовину від вказаного на інструкції.

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