Які таблетки врятують помідори від фітофтори: є навіть у вашій аптечці

Обробка хворих овочевих культур обов’язкова

У процесі культивування помідорів на дачі рано чи пізно виникає необхідність протистояти різноманітним шкідникам та застосовувати способи їх усунення. Небезпечним для врожаю томатів є фітофтороз – поширене грибкове захворювання рослин.

Фітофтороз, або фітофтора, призводить до розвитку гнилі та в’янення рослин. Спори грибка заражають не лише плоди, а й ґрунт, на якому виростають томати, пише flowertimes.

Захистити помідори від зараження фітофторою можна за допомогою спеціалізованих препаратів. Один із найдієвіших з них — дешевий фурацилін.

Рецепт розчину для обприскування

Необхідно подрібнити 10 таблеток фурациліну та розвести їх у 10 літрах теплої води. Отриманий розчин можна застосовувати кілька разів. Слід зберігати його в прохолодному темному місці, але не довше двох тижнів.

Як правильно обробити помідори від фітофтори

Зачекайте, поки настане тепла та безвітряна погода. Не рекомендується обприскувати рослини перед дощем або під час нього. Найкращий час для обприскування — ранок.

Кущі томатів слід обробити розчином фурациліну з усіх боків. Для досягнення найкращого ефекту обприскування слід провести тричі. Перший раз – перед початком цвітіння томатів. Другий раз – після появи перших зав’язей, але не раніше ніж через 10 днів після першого обприскування. Втретє – восени, після того, як нічні температури почнуть знижуватися.

Нагадаємо, що вирощування помідорів на городі не становить особливих складнощів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.