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На них чекає смуток та розорення: названі знаки Зодіаку, яким круто не пощастить наступного тижня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Тиждень буде несприятливим для Раків та Козорогів
Тиждень буде несприятливим для Раків та Козорогів

Цього разу всього два знаки-невдахи

Початок вересня 2023 року обіцяє бути напрочуд позитивним і повним гарних новин, проте двом знакам Зодіаку він все ж принесе прикрості.

Мова про таких знаків як Рак та Козоріг. Про це говорить гороскоп за картами Таро, складений на тиждень з 28 серпня по 3 вересня включно.

Ракам випала П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви в смутку через щось погане у Вашому житті, проте при цьому самі відвернулися від того хорошого, що у Вас є, просто не помічаєте позитиву, загрузнувши в негативних думках. Подумайте, на що Вам може натякати ця карта.

Козорогам випав перевернутий Туз пентаклів

Зазвичай це дуже позитивна карта, однак у цьому розкладі вона випала у зворотній позиції, що вказує на те, що у найближчому майбутньому Ви можете втратити свій матеріальний добробут, успіх у справах та фінанси загалом. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у вересні за картами Таро.

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