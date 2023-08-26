Ідеальний час зовсім не навесні: як і коли правильно висаджувати тюльпани у землю
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Якщо ви не хочете, щоб ваші квіти загинули — дотримуйтесь цих порад
Тюльпани символізують весну та пробудження природи. Це дуже красива прикраса двору, присадибних і дачних ділянок, і створити таку клумбу під силу навіть квітникарам-початківцям. Головне – придбати якісні цибулини та вибрати оптимальний час, коли садити квіти.
Попри те, що тюльпани — символи весни, їх висаджувати бажано восени, пише портал vse_roste в Інстаграм. Все тому, що при весняній посадці цвітіння починається пізніше, та й ймовірність загибелі квітів вища. А от при посадці в землю під зиму цибулини встигають укоренитися.
Як правильно вибрати час для посадки тюльпанів
Для вибору часу потрібно вимірювати температуру ґрунту, починаючи приблизно з середини вересня. Ідеально — +7-10 градусів. Крайній термін посадки теплої осені може іноді продовжуватися і до початку грудня, проте завжди потрібно орієнтуватися на температуру.
Також важливо враховувати, що нічна температура в період, коли планують садити цибулини на зиму, не повинна опускатися нижче за нуль (оптимальні показники +2-3 градуси).
Переваги посадки тюльпанів під зиму:
- Перші бутони з’являються вже у квітні. Охолодження допомагає утворенню в цибулини речовин, необхідні активного зростання.
- Квіти, що перезимували, вже вкоренилися восени. Це запобігає загибелі рослини із недостатньо розвиненою кореневою системою після цвітіння.
- Адаптація у ґрунті під час зимових морозів забезпечує стійкість тюльпанів до негативних факторів.
Також важливе і правильне сусідство тюльпанів з іншими весняними квітами. Зазначається, що краще не садити тюльпани поруч із трояндами. Попри те, що їхній період цвітіння не збігається, троянд сусідство тюльпанів може зашкодити.