Ідеальний час зовсім не навесні: як і коли правильно висаджувати тюльпани у землю

Якщо ви не хочете, щоб ваші квіти загинули — дотримуйтесь цих порад

Тюльпани символізують весну та пробудження природи. Це дуже красива прикраса двору, присадибних і дачних ділянок, і створити таку клумбу під силу навіть квітникарам-початківцям. Головне – придбати якісні цибулини та вибрати оптимальний час, коли садити квіти.

Попри те, що тюльпани — символи весни, їх висаджувати бажано восени, пише портал vse_roste в Інстаграм. Все тому, що при весняній посадці цвітіння починається пізніше, та й ймовірність загибелі квітів вища. А от при посадці в землю під зиму цибулини встигають укоренитися.

Як правильно вибрати час для посадки тюльпанів

Для вибору часу потрібно вимірювати температуру ґрунту, починаючи приблизно з середини вересня. Ідеально — +7-10 градусів. Крайній термін посадки теплої осені може іноді продовжуватися і до початку грудня, проте завжди потрібно орієнтуватися на температуру.

Також важливо враховувати, що нічна температура в період, коли планують садити цибулини на зиму, не повинна опускатися нижче за нуль (оптимальні показники +2-3 градуси).

Переваги посадки тюльпанів під зиму:

Перші бутони з’являються вже у квітні. Охолодження допомагає утворенню в цибулини речовин, необхідні активного зростання.

Квіти, що перезимували, вже вкоренилися восени. Це запобігає загибелі рослини із недостатньо розвиненою кореневою системою після цвітіння.

Адаптація у ґрунті під час зимових морозів забезпечує стійкість тюльпанів до негативних факторів.

Також важливе і правильне сусідство тюльпанів з іншими весняними квітами. Зазначається, що краще не садити тюльпани поруч із трояндами. Попри те, що їхній період цвітіння не збігається, троянд сусідство тюльпанів може зашкодити.