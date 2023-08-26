Ще встигнете зібрати багатий вітамінний урожай: що можна посадити у вересні на дачі

Посадка у вересні дозволить порадіти свіжій редисці та салату

У вересні триває пора збирання врожаю і підготовки грядок, що звільнилися, до зими. При цьому погода в Україні на вересень ще дає можливість посіяти на ділянці низку культур, багатих на вітаміни та корисні для здоров’я.

Які рослини можна садити у вересні на городі

Ряд рослин буде родити ще восени, а деякі вже наступної весни:

редис — урожай, багатий на корисні речовини, особливо вітамін С, збиратимете ще восени;

— урожай, багатий на корисні речовини, особливо вітамін С, збиратимете ще восени; салат латук — цей салат містить бета-каротини, вітаміни Е, В6 і цілий ряд корисних мінералів, також буде рости до настання холодів;

— цей салат містить бета-каротини, вітаміни Е, В6 і цілий ряд корисних мінералів, також буде рости до настання холодів; можна також посіяти салатну валеріанеллу — дозріє вона навесні наступного року;

— дозріє вона навесні наступного року; зимовий качанний салат, посіяний у вересні, зимуватиме на грядці та дозріє у квітні.

У теплиці або парнику у вересні можна посадити салатний цикорій (ендівій), кольрабі та качанний салат. Ці культури ще дадуть останній цьогорічний урожай.

Роботи з догляду за рослинами

Скопуйте землю лише за необхідності. Грядки, що звільнилися, вкривайте компостом. Ще можна сіяти зелені добрива. Збирайте рослинні відходи у компостну яму.

Збір врожаю

Можливий ще один збір урожаю таких культур, як валеріанелла, салат латук, мангольд, якщо обрізати лише зовнішнє листя. У шпинату обрізаються лише кінці пагонів.

Чутливі до холоду овочі (помідори, огірки, перець, кабачки, квасоля) бажано прибрати до кінця місяця. Зимову моркву збирають із середини місяця. Якщо у вас висаджений зимовий порей, його потрібно ще раз підсапати наприкінці вересня. Цибулю прибирають після того, як пожовкне листя.

Раніше ми розповідали, як зберегти цибулю на зиму, щоб вона не згнила. Для цього знадобиться гарне просушування та кілька несподіваних компонентів.