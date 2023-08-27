Головні заборони на Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити цього дня

Цього року Перша Пречиста відзначається в Україні 28 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці, інші назви Перша Пречиста або Успення — це одне з останніх найважливіших церковних свят серпня. Сьогодні, напередодні цієї світлої урочистості, закінчується Успенський пост 2023 року.

Коли церковне свято Успіння Пресвятої Богородиці — стара і нова дата

Успіння Пресвятої Богородиці цього року Православна церква України відзначає ще за юліанським календарем — 28 серпня. З нового церковного року, з 1 вересня Україна переходить на новоюліанський календар. Таке рішення 27 липня ухвалив Помісний Собор ПЦУ. За перехід проголосували 156 зі 161 делегата цього найвищого органу церковної влади в Україні.

Дати церковних свят в Україні за новим календарем збігатимуться з григоріанським, загальноприйнятим у Європі та багатьох інших країнах світу. Фіксовані свята відзначатимуться на два тижні раніше. Відповідно, Успіння Пресвятої Богородиці у 2024 році відзначатиметься 15 серпня.

Успіння Пресвятої Богородиці — прикмети та традиції

Якщо на небі з’явилася веселка, осінь буде теплою та м’якою. Якщо дощу не було – тривалою.

Яка погода встановилася у цей день, така й буде осінь. Іній у цей день обіцяє холодну погоду восени та ранні морози.

Багато павутиння в повітрі – потрібно підготуватися до сильних холодів. Взимку буде мало снігу та сильні морози.

Що не можна робити на Успіння — головні заборони

Як і інші великі церковні свята, у день Успіння Пресвятої Богородиці є свої заборони. У цей світлий день забороняється:

влаштовувати сварки;

ображати та ображати оточення;

відповідати відмовою на прохання про допомогу;

робити важку роботу, у тому числі по дому — не можна затівати велике прання чи генеральне прибирання, мити вікна тощо.

Християни вірять, що матір Ісуса Христа, безгрішна Діва Марія після закінчення земного життя була прийнята на небеса і душею, і тілом. Тому, коли відзначають Успіння Пресвятої Богородиці, і вірянам, і мирянам слід виявляти доброту, всепрощення та присвятити день духовним цінностям.

Раніше ми розповідали, що цього місяця християни відзначатимуть ще Горіховий Спас. Серпень багатий на церковні урочистості, і Горіховий Спас – останнє велике свято цього місяця.