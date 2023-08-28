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Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити 28 серпня, щоб не пішла з життя радість

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Успіння Пресвятої Богородиці щороку відзначається 28 серпня
Успіння Пресвятої Богородиці щороку відзначається 28 серпня. Фото gulkevichi.com

Це світле свято, також відоме як Перша Пречиста

У свято Успіння Пресвятої Богородиці відзначається завершення земного шляху Пресвятої Діви Марії та її сходження на небо духовної природи. Цей день має високе значення як у православній традиції, так і у християнстві загалом. Йому передує суворий піст, що починається за два тижні до свята Успіння.

Всі, хто стикається з труднощами, звертаються до Пресвятої Богородиці, яка, згідно з Біблією, після свого Успіння повернулася на землю, щоб надавати допомогу людству. Вірять, що відбуваються дива: ті, хто страждає, отримують незліченну підтримку, а хворі знаходять лікування. Свято Успіння Пресвятої Богородиці є завершальним у річному циклі християнських свят.

У давні часи в цей день не прийнято було займатися працею на полі або в домі. Проте займатися заготівлями продуктів було дозволено. Традиційно в цей час солили огірки, оскільки вважалося, що вони виходили особливо смачними і довго зберігалися. Цим займалися чоловіки, тоді як жінкам у день Успіння рекомендувалося утриматися від праці, особливо рукоділля.

Що не можна робити 28 серпня

  • Ходити босоніж по росі — погана прикмета.
  • Стригтися незаміжній дівчині — чим більше волосся зістрижене, тим пізніше вийде заміж.
  • Одягати незручне взуття. Натреш ноги — радощів у житті не чекай.

Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан.

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#Успіння Пресвятої Богородиці #Традиції #Свята #Заборони