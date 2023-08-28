Не впізнаєте свої орхідеї: яким розчином полити квіти, щоб вони краще росли

Досвідчені квітникарі удобрюють орхідеї саморобним засобом

Популярні кімнатні квіти орхідеї потребують особливого догляду. Щоб рослина розвивалася активніше, потрібно поливати її не простою водою.

Досвідчені квітникарі для добрива орхідей використовують розчин, виготовлений із підручних компонентів. Про це пише Ukr.media

Оживить квітку і сприятливо відіб’ється на цвітінні такий доступний інгредієнт, як мінеральна вода. Добриво люблять орхідеї, адже вони отримують кальцій, магній, фосфор та інші необхідні мікроелементи. До того ж, не йдеться про жодні хімікати, що є великим плюсом.

Чим поливати орхідеї, щоб вони краще росли та пишніше квітнули? Спробуйте розвести один літр звичайної води мінералкою. Отриманим розчином поливають квіти кожні два місяці. Одній орхідеї буде достатньо 100 мл рідини.

Завдяки поливу з таким саморобним розчином вдасться підгодувати орхідею, забезпечивши квітку необхідними речовинами. Через якийсь час ви просто не впізнаєте рослину, вона буде здоровою, свіжою і пишною.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим ще можна підгодувати орхідею. Як виявилося, яблучна шкірка містить важливий елемент для зростання квітки. Крім того, пожвавить орхідею інший натуральний інгредієнт – часник.