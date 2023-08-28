Ваш виноград віддячить вам пишним урожаєм: як правильно підготувати рослину до холодів

Без цих процесів рослина може загинути

Існує кілька важливих етапів підготовки винограду до зими, що дозволяють зберегти кущі майбутніх урожаїв. І особливо важливу роль відіграє обробка рослин саме в осінній період.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, важливо добре обробити виноград восени, перед настаннями холодів, щоб різні грибкові суперечки та різні дрібні шкідники не залишилися зимувати разом із рослиною. Що ж треба робити читайте далі.

Як підготувати виноград до зими

Підживлення

Без підживлення рослина, яка перенесла морози, буде ослаблена, і не зможе створити велику кількість зав’язей. Кінець жовтня – час для калійних та фосфорних добрив.

Вносити можна двома способами:

Гранульоване добриво розсипають поверхнею землі, перекопують її, потім ретельно поливають.

Полив винограду розчином з добрива якомога ближче до стовбура.

З метою профілактики кущі слід обприскувати залізним або мідним купоросом у концентрації 3-5%. Для цього потрібна безвітряна погода без ознак випадання опадів.

Полив

Осінній полив спрямований на те, щоб зберегти кореневу систему взимку від сильних морозів. Адже промокла земля промерзає набагато менше, ніж суха. Якщо осінь не багата на дощі, у другій половині жовтня поряд з кожним кущем потрібно зробити канавку глибиною 10 см і пролити, витративши по 15 л води.

Обрізка

Потрібно робити наприкінці жовтня чи на початку листопада. Зрізати лозу необхідно до живих клітин. При цьому видаленню підлягають усі тонкі або товсті пагони, вуса, кожна плодова стрілка повинна мати кількість живих очей.

Укриття

Для початку потрібно пригнути лози до землі, закріпивши за допомогою скоб. Повністю вкривати виноград потрібно з появою перших заморозків, а пригнути лозу необхідно набагато раніше, поки лоза ще зберегла гнучкість і зможе зламатися.

Способи укриття:

Хвойним лапником.

Солома.

Земля.

Сніг.

Важливо знати! Проводити укриття винограду поліетиленом, руберойдом та іншими матеріалами, що не пропускають повітря, категорично не можна – це призводить до втрати очей.

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