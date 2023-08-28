Любителям пишних садів присвячується: як правильно садити троянди в ґрунт восени

З цими порадами навіть садівник-початківець зможе похвалитися шикарними кущами троянд

Можливо, ви цього не знали, що ідеальний час для посадки троянд – це осінь. Бажано за 5-6 тижнів до заморозків, щоб рослина ще встигла відростити коріння до зими. Якщо все зробити правильно, але ви отримаєте раннє цвітіння троянд і великі кущі.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, є кілька способів посадити троянди пізньої осені або навіть на початку зими, щоб отримати приголомшливий результат уже навесні. Майте на увазі, якщо посадити рослини занадто пізно, вони не будуть розвиватися.

Як правильно висаджувати троянди восени

Посадка троянд у горщики з наступною пересадкою

Усі троянди можна вирощувати у горщиках. Але є деякі види, які найбільше підходять для цього. Це мініатюрні, бордюрні та ґрунтопокривні. Вся проблема з вирощуванням троянд у горщиках полягає у наявності горщика достатнього розміру. Він має бути не менше 40 см заввишки і з таким самим діаметром. Однак, якщо ви збираєтеся навесні пересадити таку троянду, можна обмежитися і скромнішими розмірами.

Ґрунт для троянд у горщиках слід вибирати дуже легкий. Можна взяти будь-яку суміш для розсади і додати до неї торф у пропорції 50/50. Щоб ґрунт не вимивався під час поливу, на дно слід насипати шар керамзиту.

Посадка троянд пізньої осені у ґрунт

Якщо не хочеться морочитися з пересадкою троянд, можна посадити троянди пізньої осені безпосередньо в ґрунт на постійне місце. Вам доведеться підтримувати зручну температуру розвитку рослини. Для цього знадобиться мульча та відповідного розміру пластикові пляшки.

Засипте ґрунт навколо саджанця 5-10 см мульчі. Як мульча підійде тирса, старе листя, соснова кора. Відріжте у пластикової пляшки дно і накрийте нею саджанець. Пляшку слід встромити якомога глибше, щоб її не перекинув вітер, але щоб не пошкодити коріння. Таким чином ви піднімете температуру повітря та ґрунту навколо саджанця троянди на кілька градусів і продовжите сезон вегетації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені садівники не припиняють удобрювати троянди навіть у серпні та вересні. Три корисні підживлення зміцнять рослину і допоможуть квітам пережити зиму.