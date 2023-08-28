Новий урожай поб’є рекорди: як правильно обрізати смородину восени

Розповідаємо, що робити з кущами смородини у серпні та вересні

Невибагливість смородинового куща до клімату та ґрунтів – ось чому цей ягідний чагарник так люблять і активно обробляють у наших садах. Листя смородини сушать і заварюють із них чай, і навіть використовують у рецепті маринованих огірків.

Ягоди смородини корисні для здоров’я, вони багаті на вітамін С і фруктові кислоти. Чорна смородина містить вітаміну С більше за всі інші садові культури, поступаючись тільки ківі. Біла смородина найсолодша, а ягоди червоної містять більше кислоти.

Канал "Сучасна дача" розповідає, що робити зі смородиною після збирання врожаю. Наступного літа він буде рекордним, якщо виконати ці нескладні рекомендації.

Що робити зі смородиною після збирання врожаю – п’ять кроків

Крок 1. Як правильно обрізати смородину:

видаліть старі пагони, що загущають центр куща;

обріжте низько розташовані гілки;

укоротіть молоді пагони на 5-8 см, щоб стимулювати розвиток майбутніх квіткових бруньок.

Крок 2. Також рослині необхідний достатній полив. Після обрізки добре полийте смородинові кущі теплою водою. Для червоної та білої смородини буде достатньо 2 відер води, а для чорної смородини – 3-4 відра.

Крок 3. Поживне підгодування збагатить ґрунт і дасть кущу сили перезимувати. Розведіть у відрі не холодної води сульфат калію, суперфосфат та деревну золу. Удобріть кущі смородини цим розчином.

Крок 4. Захист від хвороб та шкідників потрібний на будь-якому етапі життя садової культури. Зробіть профілактичну обробку кущів смородини 1%-ним розчином бордоської рідини (це розчин мідного купоросу у вапняному молоці).

Крок 5. Розмноження живцями можна проводити після обрізки. Отримані в результаті хороші гілочки використовуйте для отримання нових кущів.

Раніше ми розповідали, чому вирощування смородини може виявитися не найлегшою справою. Якщо кущ перестав родити, можливо, ви припустилися однієї з поширених помилок. Причини можуть бути й природними.