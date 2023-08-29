Горіховий Спас: що в жодному разі не можна робити 29 серпня, щоб не притягнути зло

За смаком першого зірваного горіха у це свято намагалися визначити, яким буде наступний рік

Останній із трьох головних Спасів у християн східного обряду — Горіховий Спас, також іменований Третім Спасом. Серед інших найменувань, які також широко вживаються, є Хлібний Спас, Полотняний Спас, Нерукотворний Спас і Холодний Спас. Щорічно свято відзначається 29 серпня, і 2023-ого воно випало на вівторок.

Найчастіше вживаний термін для позначення цього свята — Горіховий Спас. Це пов’язано з періодом дозрівання лісових горіхів, коли їх можна збирати на зиму, освячувати в церкві та створювати віники з горіхових гілок.

Головною стравою на святковому столі цього дня є хліб, приготований із борошна, отриманого із зерен свіжого врожаю. Жінки вдома також готували пироги з грибами та різноманітні страви з горіхами, якими обов’язково пригощали своїх родичів та близьких.

За смаком першого зірваного горіха в Третій Спас намагалися передбачити, яким буде наступний рік. Якщо горіх виявлявся стиглим і ароматним, це передвіщало рік удачі і процвітання. А якщо виявлялося, що горіх гірчить, то слід було бути готовим до майбутніх випробувань.

Що не можна робити 29 серпня

Кидати хліб на підлогу — до великих труднощів.

Бажати зла, мстити або завдавати шкоди іншим — можна притягти ще більше зло.

Їсти страви без додавання горіхів – доведеться зіткнутися зі складнощами.

Переносити заплановану подорож – виявиться невдалою.

Прибиратися вдома — до серйозних фінансових проблем.

Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року. Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан.