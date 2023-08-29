Відразу трьох знаків Зодіаку на тижні чекають грошові втрати, кажуть карти Таро

Фінансові труднощі можуть підкрастися звідки не чекали

Останні дні серпня та перші дні вересня можуть принести фінансові труднощі одразу для трьох знаків Зодіаку.

Мова про таких знаків як Лев, Стрілець та Козоріг. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 28 серпня по 3 вересня включно.

Левам випав перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта каже, що у найближчому майбутньому у Вас можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, у тому числі й у фінансових питаннях.

Стрільцям випала Десятка мечів

Це карта повного провалу, і вона попереджає про можливий крах планів, депресію, розорення, програні суперечки, фінансові проблеми. Однак також ця карта вказує і на те, що гірше вже нікуди, і незабаром може з’явитися світло в кінці тунелю.

Козорогам випала перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.