Кінець чорної смуги: двох знаків Зодіаку скоро чекає покращення фінансового стану

Можливо, буде потрібен час, але все налагодиться

Найближчі дні можуть стати кінцем важкого періоду одразу для двох знаків Зодіаку — після довгого періоду фінансових невдач вони нарешті можуть покращити матеріальне становище.

Йдеться про такі знаки як Овен і Стрілець. Про це говорить фінансовий гороскоп за картами Таро, складений на тиждень із 28 серпня по 3 вересня включно.

Овнам випала перевернута П’ятірка кубків

Зазвичай це карта депресії та розорення, однак у нашому випадку вона випала в перевернутому положенні, що вказує на те, що незабаром на Вас чекає поліпшення фінансового стану. Скоро Ви можете знайти загублене — отримати нову роботу, відновити ділові контакти, розпочати справу заново.

Стрільцям випала Десятка мечів

Насправді це погана карта, яка означає повний провал, розорення, крах та програні суперечки. Однак також вона говорить і про те, що гіршою ситуація вже бути не може, а значить, незабаром так чи інакше, але прийде полегшення. Адже найтемніша ніч перед світанком, пам’ятаєте?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.