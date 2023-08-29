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Кінець чорної смуги: двох знаків Зодіаку скоро чекає покращення фінансового стану

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Тиждень буде сприятливим для Овнів та Стрільців
Тиждень буде сприятливим для Овнів та Стрільців

Можливо, буде потрібен час, але все налагодиться

Найближчі дні можуть стати кінцем важкого періоду одразу для двох знаків Зодіаку — після довгого періоду фінансових невдач вони нарешті можуть покращити матеріальне становище.

Йдеться про такі знаки як Овен і Стрілець. Про це говорить фінансовий гороскоп за картами Таро, складений на тиждень із 28 серпня по 3 вересня включно.

Овнам випала перевернута П’ятірка кубків

Зазвичай це карта депресії та розорення, однак у нашому випадку вона випала в перевернутому положенні, що вказує на те, що незабаром на Вас чекає поліпшення фінансового стану. Скоро Ви можете знайти загублене — отримати нову роботу, відновити ділові контакти, розпочати справу заново.

Стрільцям випала Десятка мечів

Насправді це погана карта, яка означає повний провал, розорення, крах та програні суперечки. Однак також вона говорить і про те, що гіршою ситуація вже бути не може, а значить, незабаром так чи інакше, але прийде полегшення. Адже найтемніша ніч перед світанком, пам’ятаєте?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.

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