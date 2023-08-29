Чим підгодувати баклажани та перець: плоди будуть розміром з диню

Баклажани та перець вимагають особливої уваги

Батьківщиною баклажанів є тропіки Південно-Східної Азії, тому перше, що люблять баклажани — це тепло. Також до найбільш теплолюбних культур відноситься і перець. Ці рослини відчувають підвищену потребу у волозі та високоякісному ґрунті, насиченому поживними речовинами. Доклавши трохи зусиль, ви отримаєте чудовий урожай — і тоді вам знадобиться цей рецепт маринованих баклажан.

Канал "Сучасна дача" розповідає, як стимулювати зростання баклажанів і чим удобрити баклажани та перець. За допомогою цих порад ви досягнете добрих результатів з вашим урожаєм.

Чим можна підгодувати баклажани — народний засіб

Приготуйте для перцю та баклажанів живильний трав’яний настій;

подрібніть кропиву, подорожник та інші трави;

заповніть третину відра;

злегка утрамбуйте.

Додайте 100 г дріжджів та залийте теплою водою. Дайте суміші настоятися протягом двох діб, а потім 1 л готового настою розведіть у 10 л води та полийте грядки.

Чим підгодувати перець для зростання — якщо плоди стали гірше формуватися, обприскуйте кущі перцю суперфосфатом із розрахунку 2 чайні ложки на одне відро води. Для порятунку зав’язей від опадання використовуйте борну кислоту у співвідношенні 1 чайна ложка на 10 літрів води.

Для баклажанів рекомендується підживлення із 40 г суперфосфату, розведеного в 10 л води. Поливати рослини потрібно під корінь.

Також у цей період корисно обприскувати перець 0,2% розчином кальцієвої селітри або хелату кальцію, який засвоюється рослинами швидше. Для приготування розчину розведіть 50 мл в 10 літрах води.

Раніше ми розповідали, як правильно вимочувати баклажани. За допомогою цих порад, про які мовчать кухарі, ви зможете повністю позбутися гіркоти в синеньких.