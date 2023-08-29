Про це забувають багато дачників: що обов’язково зробити на ділянці на початку осені

Вересень – не час розслаблятися для дачників

У вересні дачники переважно закінчують збирання врожаю на ділянці. Але на цьому важливі роботи не закінчуються. Наприклад, початок осені — гарний час для догляду за сливами та іншими деревами. Також не варто забувати й про низку інших завдань, які безпосередньо вплинуть на якість та кількість урожаю наступного сезону.

Що обов’язково зробити на городі у вересні

Збирання бур’янів

Після збирання врожаю бур’яни залишаються недоторканими. Деякі дачники вважають, що наприкінці сезону нашкодити рослинами вони не зможуть. Але це зовсім не так.

У цей час бур’яни починають швидше розвиватися та займати нову територію. Крім того, у цей час у бур’янів з’являється насіння, і, якщо не провести прополку, воно розлетиться по всій ділянці.

Також не варто забувати, що взимку бур’яни є притулком для личинок шкідливих комах. Тому наприкінці літа-початку осені важливо якнайретельніше позбавлятися бур’янів на ділянці.

Посів сидератів

На місці, що звільнилося після збору врожаю, можна посіяти рослини-сидерати. Це допоможе захистити землю від пересихання та вивітрювання, наповнить її поживними речовинами, підвищить родючість та запобігатиме розвитку хвороб та шкідників.

Скосити їх потрібно через півтора місяця після появи сходів.

Полив саду

Збір плодів не означає, що дерева та кущі не потрібно поливати. Вони, як і раніше, потребують догляду. Особливо, якщо стоїть спекотна та суха погода.

Не позбавляйте рослини вологи, тому що в цей час у них утворюються квіткові бруньки для врожаю наступного сезону.

Прибирання сміття

До осені на ділянці накопичується багато сміття, яке може спричинити пожежі. Необхідно позбутися сухої трави, гілок дерев, паперу, картону тощо.

Очищення та заточення інструментів

Секатори, сапки, лопати та інші інструменти потрібно очистити від піску та засохлого бруду, вимити, насухо витерти та обробити засобом проти іржі. Інвентар, що затупився, потрібно підточити й відремонтувати.

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