Як і коли сіяти квіти на зиму: корисні поради для садівників

Посадивши квіти восени, ви отримаєте яскравий квітучий сад навесні набагато раніше

Погодьтеся, дуже красиво, коли навесні на ділянці вже цвіте красивий і пишний сад. А чи знали ви, що підготувати його можна заздалегідь, висадивши деякі квіти ще восени? Наприклад, це можуть бути троянди, але не лише.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, восени висівають стійке до холодів насіння однорічних або багаторічних рослин, що має короткий термін розвитку від сходів до періоду цвітіння. Про особливості посадок — далі.

Коли сіяти насіння квітів під зиму

Найкращий період для посіву – час стабільно низьких температур без заморозків. Наприкінці жовтня – на початку листопада. Проростання насіння восени неприпустимо, це призведе до їхньої загибелі. До цього періоду потрібно ретельно підготуватися: обробити ґрунт, вибрати насіння для посіву, визначитися з формою та дизайном майбутньої клумби.

Підготовка ґрунту

Місце має бути добре освітлене, захищене від вітру і не повинно розташовуватись у низині. Ґрунт необхідно перекопати та розпушити. Підготовлену грядку краще укрити поліетиленом від можливих опадів.

Посів проводиться в готові лунки, потім їх потрібно присипати ґрунтом. Поливати не потрібно – весняного снігу буде цілком достатньо. Після потрібно замульчувати сухим листям для захисту від морозів, які навесні потрібно буде обов’язково прибрати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені садівники не припиняють удобрювати троянди навіть у серпні та вересні. Три корисні підживлення зміцнять рослину і допоможуть квітам пережити зиму.