Таких відразу чотири: на ці знаки Зодіаку з дня на день чекає дощ із грошей

Фінанси можуть несподівано просто впасти на них

Вже до кінця поточного тижня представники одразу чотирьох знаків Зодіаку чекає успіх і фінансові надходження.

Йдеться про Тельців, Близнюків, Терезів та Водоліїв, говорить фінансовий гороскоп, складений за картами Таро на тиждень з 28 серпня по 3 вересня включно.

Тельцям випав Туз мечів

Вам ось-ось може випасти якийсь виклик, прийняття якого зможе якісно покращити Ваше життя. Готуйтеся до важливих рішень.

Близнюкам випала Дев’ятка пентаклів

Ця карта ще називається "Владика матеріального достатку", і вона обіцяє Вам фінансові надходження вже найближчим часом. Також не бійтеся починати щось нове, удача на вашому боці.

Терезам випало Правосуддя

Найближчим часом Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.

Водоліям випала Сила

Ця карта віщує досягнення фінансового благополуччя завдяки праці та розвитку задатків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.