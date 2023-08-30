Блакитний Місяць у серпні 2023: що категорично не можна робити в цей повний місяць

Перша повня відбулася в серпні 1 числа

Блакитний Місяць – це незвичайне та нечасте астрономічне явище. Так називається друга повня, яка припадає на один календарний місяць. Блакитна повня вважається особливо енергетично сильною, цього дня потрібно бути готовим до будь-яких несподіванок, а деяким знакам Зодіаку — і зовсім до кардинальних змін.

Коли повний місяць у серпні 2023 року

Перший серпневий повний місяць ми спостерігали 1 числа. Ця суперповня називалася "Осетровою" і теж була дуже незвичайною.

Блакитний Місяць з’явиться на небосхилі 31 серпня о 04:37. Це 16 місячний день, повний Місяць знаходиться у знаку Риби. Друга повня серпня теж буде супермісяцем, коли супутник знаходиться в перигеї — тобто на найближчій до Землі точці своєї орбіти. Для нас це означає, що Місяць буде трохи більшим за звичайний, хоча й лише на 7%. Неозброєним оком ця різниця в розмірах, мабуть, не буде помітна.

Як повний місяць впливає на людину

Фінанси — у цій сфері удача чекає на підприємців. Використовуйте свої можливості по максимуму — угоди, укладені цього місячного дня, будуть вдалими. Але людям, які не мають бізнес-талантів, краще утриматися від фінансових операцій.

Що не можна робити в повню з грошима:

здійснювати великі покупки;

давати в борг;

брати в борг.

Повний місяць символізує наповнену до країв скарбничку. Не розбивайте її без нагальної потреби, щоб надалі гроші не вибігали між пальцями, як вода.

Робота — повний місяць дарує потужний приплив енергії, ваша ефективність підвищується в рази. Якщо ваша професія творча, вас відвідає натхнення та креативні ідеї. У той самий час управління різними робочими процесами та підлеглими буде складним. Не варто розпочинати нові проекти та просувати нові стратегії.

Якщо вам пощастить цього дня влаштуватись на роботу, то кар’єра складатиметься вдало. Хоча для співбесіди цей день не дуже вдалий — доведеться постаратися, щоб продемонструвати свої професійні переваги. А ось звільнятися в повний місяць категорично не рекомендується. Нова робота з’явиться нескоро, і цілком можливо, що принесе одні розчарування.

Кохання — космічна енергія змушує емоції бити через край, і не завжди вони позитивні. Не можна провокувати сварку, щоби її наслідки не розтяглися на місяці. Будьте стримані, впевнені в собі, контролюйте свої емоції та повний місяць принесе вам удачу в коханні.

Раніше ми розповідали, на які знаки Зодіаку найбільше вплине повний місяць 31 серпня 2023 року. Це астрологічне явище принесе представникам зодіакального кола зміни в житті.