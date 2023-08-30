Додайте фарб в осінній сад: які квіти можна висаджувати прямо зараз

Досвідчені квітникарі не припиняють розширювати свою палітру рослин навіть восени

Багато популярних квітів висаджують не лише навесні, а й восени. У серпні, наприклад, досвідчені квітникарі рекомендують звернути увагу на дві красиві квітки.

Жоржини та японські анемони додадуть вашому осінньому саду фарб. Про це розповідає Express.

Так, жоржини — ідеальне прикраса ділянки влітку і восени, бувають різних кольорів, розмірів і форм. Цвітуть наприкінці літа та всю осінь. Рекомендується висаджувати рослину в теплому сонячному місці з добре дренованим і родючим ґрунтом. Жоржини вимагають постійної подачі води, а не поливу кожні кілька днів. Для цього дачники можуть використовувати автоматичну систему крапельного зрошення.

Квіти погано переносять сильний вітер, тому обов’язково садіть їх у захищеному місці. Вищі жоржини з великими квітками прив’язуйте до опори для додаткової підтримки.

Жоржини не люблять холод і не витримують "мінус". Коли наприкінці осені погода прохолодніша, викопайте бульби і зберігайте їх у приміщенні на зиму. Висаджуйте навесні: спочатку в горщики і контейнери, а вже в сад наприкінці травня або після останніх заморозків.

Другий відмінний варіант квітки для висаджування наприкінці літа – японські анемони. Зелене листя й рожеві квіти стануть окрасою будь-якої клумби. Після того, як рослина укоріниться, стане витривалішою і пишнішою при цвітінні.

Японська анемона любить перебувати у півтіні, але також добре росте на сонці. Потребує регулярного поливу протягом першого року життя. Після цього поливайте квіти лише спекотного літа, коли недостатньо дощів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли слід висаджувати цибулинні квіти на зиму. Хитрощі досвідчених дачників допоможуть вам виростити напрочуд гарний і пишний квітник.