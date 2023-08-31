Іменини 1 вересня: кого треба привітати з Днем ангела в перший день осені

1 вересня свято не лише у школярів

У п’ятницю, 1 вересня, у 2023 році відзначається День знань, День пам’яті початку Другої світової війни, Всесвітній день написання листів, День перерви на мистецтво, День лінивих мам.

Окрім того, цього дня відзначається народне свято Фекла Бурячниця, а носії чотирьох жіночих та чоловічих імен святкують свій День ангела, — і про кожного з них ми нижче розповімо докладніше.

Чоловічі іменини 1 вересня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 1 вересня церквою вшановується мученик Андрій Стратілат, Таврійський.

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога". 1 вересня вшановується мученик Тимофій Палестинський.

Жіночі іменини 1 вересня

Фекла, — це рідкісне на сьогоднішній день ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "слава Божа". 1 вересня церквою вшановується свята мучениця Фекла Газська.

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