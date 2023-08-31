Коли відзначають Покрову Пресвятої Богородиці у 2023 році: нова дата свята

Покрова Пресвятої Богородиці – у чому допомагає і що символізує

Цього року відбулася важлива для всіх православних віруючих подія. Помісний Собор Православної церкви України ухвалив рішення перейти на новоюліанський календар, який збігається із загальноприйнятим у європейських країнах. ПЦУ готувалася до переходу на новий стиль упродовж п’яти останніх років.

Коли відзначається Покрова Пресвятої Богородиці — нова дата

Україна переходить на новий церковний календар із 1 вересня 2023 року. Це означає, що з вересня всі церковні свята з фіксованою датою офіційно буде зміщено на два тижні раніше. Відповідно, якщо минулого року свято Покрови відзначалося 14 жовтня, то цього року цей день святкуватиметься 1 жовтня.

Покрова Пресвятої Богородиці — історія свята

В основу цього великого свята лягли перекази про видіння Пресвятої Діви Богородиці, яке відбулося в одному із храмів Константинополя. За описами, Свята Марія з’явилася до церкви у супроводі ангелів та інших святих, розпростерла над вірянами свій опромінений світлом омофор (тобто мантію, покров), який зняла з голови, і молилася разом з ними про мир.

З таких описів стає ясно, у чому сенс свята Покрова — християни вірять, що завдяки заступництву Божої Матері від міста відступили війська супротивника і його жителі були врятовані. З давніх-давен віряни цього дня просять Богородицю захистити їх від усіх бід і нещасть.

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