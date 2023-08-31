Як позбутися сивини без фарби: використовуйте цей домашній засіб

Відвар із натуральних засобів поверне волоссю здоровий блиск та колір

Вік, генетика, стрес впливають на появу сивого волосся. Найпопулярніший і вірний спосіб приховати сивину — використовувати фарбу. Але якщо сивого волосся на голові ще не так багато, можна обійтися без шкідливих барвників. Достатньо змішати кілька нехитрих засобів та натуральний засіб для відновлення кольору волосся буде готовий до використання.

Як позбутися сивини за допомогою натуральних засобів

За допомогою простого в приготуванні розчину можна легко повернути волоссю блиск та колір. Рецептом засобу ділиться авторка YouTube-каналу Naturkosmetik.

Для приготування засобу знадобиться:

одна столова ложка гвоздики;

три лаврові листочки;

одна столова ложка перцю горошком;

дві столові ложки дубової кори;

5 крапель олії лаванди;

дві столові ложки трояндової води;

одна столова ложка касторової олії;

200 мл чистої води;

одна столова ложка розчинної кави.

Змішайте всі сухі інгредієнти без кави та залийте водою. Поставте суміш на плиту, доведіть до кипіння та потримайте на вогні ще 5 хвилин. Потім дайте розчину охолонути, процідіть його і додайте олію лаванди, трояндову воду і рицинова олія. Перемішайте і лише після цього додайте каву. Готовий концентрат слід перелити в пляшку з пульверизатором.

Нагадаємо, перш ніж використовувати такий засіб, переконайтеся, що у вас немає негативної реакції на жоден з інгредієнтів.

Перед застосуванням рідину необхідно злегка підігріти, а потім розпорошити на шкіру голови та волосся. Особливу увагу потрібно приділяти ділянкам з сивиною. Буквально 2 хвилини помасажуйте шкіру голови й за необхідності повторіть процедуру до зникнення сивини.

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