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Як часто потрібно пересаджувати кімнатні рослини: корисні поради

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не потрібно дуже часто турбувати рослини
Не потрібно дуже часто турбувати рослини. Фото pexels.com

Найкращий час для пересадки — весна та літо

Погодьтеся, дуже красиво, коли вдома росте багато красивих кімнатних квітів. Однак, щоб усім рослинам було зручно у вашому житлі — за ними необхідно правильно доглядати: вчасно поливати та вчасно пересаджувати.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, пересадка може спричинити стрес у рослини, тому її не слід робити часто або без особливої потреби. Пересадку необхідно проводити тоді, коли потрібно дати рослині додатковий простір для зростання, а також освіжити ґрунт, оскільки згодом воно може виснажити поживні речовини.

Ознаки того, що ваша рослина потребує пересадки

  • коріння, що виходить із дренажних отворів;
  • ґрунт, який виглядає дуже сухим;
  • якщо минули роки з того часу, як ви пересаджували, і рослина виглядає занадто великою для свого горщика.

Як часто потрібно пересаджувати рослини

  • Кімнатні рослини меншого розміру (діаметр горщика до 25 см) пересаджують кожні 12-24 місяці.
  • Для великих рослин (діаметр горщика 25 см і більше) підходить пересадка кожні 24-48 місяців.

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