Як часто потрібно пересаджувати кімнатні рослини: корисні поради
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Найкращий час для пересадки — весна та літо
Погодьтеся, дуже красиво, коли вдома росте багато красивих кімнатних квітів. Однак, щоб усім рослинам було зручно у вашому житлі — за ними необхідно правильно доглядати: вчасно поливати та вчасно пересаджувати.
Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, пересадка може спричинити стрес у рослини, тому її не слід робити часто або без особливої потреби. Пересадку необхідно проводити тоді, коли потрібно дати рослині додатковий простір для зростання, а також освіжити ґрунт, оскільки згодом воно може виснажити поживні речовини.
Ознаки того, що ваша рослина потребує пересадки
- коріння, що виходить із дренажних отворів;
- ґрунт, який виглядає дуже сухим;
- якщо минули роки з того часу, як ви пересаджували, і рослина виглядає занадто великою для свого горщика.
Як часто потрібно пересаджувати рослини
- Кімнатні рослини меншого розміру (діаметр горщика до 25 см) пересаджують кожні 12-24 місяці.
- Для великих рослин (діаметр горщика 25 см і більше) підходить пересадка кожні 24-48 місяців.
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