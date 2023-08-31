Неначе щойно з магазину: у чому замочити кухонні рушники перед пранням

Швидкий та простий спосіб ефективно випрати кухонні рушники

Повторіть цей простий спосіб, і тоді навіть найзасаленіші плями, які не відійшли з кухонних рушників після прання в машині, зникнуть повністю. Це дуже корисна і ефективна порада для всіх чистюль.

Перш ніж відправити речі на прання, кухонні рушники потрібно замочити у спеціальному розчині. Він підходить як для білих, так і для кольорових тканин, пише cpykami.

У чому замочити рушники перед пранням: рецепт розчину

У таз вилийте гарячу воду з чайника (при необхідності долийте більше води, якщо у вас багато рушників). Додайте 2 столові ложки рослинної олії, 1 столову ложку солі, 2 столові ложки соди та 2 столові ложки будь-якого відбілювача. Візьміть порцію прального порошку, яку ви зазвичай використовуєте для прання в пральній машині (можна також використовувати гель-порошок). Додайте 1 столову ложку рідкого мийного засобу для посуду.

Рушники помістіть у цей розчин і залиште їх на ніч для замочування. Після цього проведіть прання в машинці, як завжди, потім висушіть їх і використовуйте за призначенням.

Раніше ми розповідали, в чому замочити рушники, щоб раз і назавжди вивести засалені плями. Також "Телеграф" писав, як відіпрати найзасаленіші кухонні рушники.