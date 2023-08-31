Не тільки тюльпани та нарциси: як правильно висаджувати на зиму крокуси

Поради, які допоможуть виростити чудовий сад

Яскраву весняну клумбу можна отримати не тільки з тюльпанів та нарцисів, адже є ще безліч ранніх квітів, які можна висадити ще восени. Одними з них є крокуси.

Якщо все зробити правильно, то ви отримаєте красиву квітучу клумбу відразу після зимових холодів, зазначає портал vse_roste в Інстаграм. Що потрібно враховувати при посадці крокусів восени далі в матеріалі.

Що потрібно знати при посадці крокусів восени

Терміни посадки

Найкращий час для покупки та посадки – вересень-жовтень, коли рослини перебувають у спокої. Теплою затяжною осінню час висаджування може зайняти і до кінця листопада.

Підготовка до посадки цибулин

Особливої підготовки цибулини не вимагають. Але для профілактики захворювань слід обробити їх протруйником з ефектом фунгіциду. Для стимуляції коренеутворення можна використовувати укорінювач.

Висаджування цибулин

У легкий пухкий ґрунт цибулини саджають на глибину двох її висот, у важких ґрунтах – на глибину одного – але не менше, ніж на 5 см. Мінімальний проміжок між цибулинами може бути 2-3 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати ягідні кущі до осені. Санітарної обрізки потребують більшість культур.