Не тільки тюльпани та нарциси: як правильно висаджувати на зиму крокуси
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Поради, які допоможуть виростити чудовий сад
Яскраву весняну клумбу можна отримати не тільки з тюльпанів та нарцисів, адже є ще безліч ранніх квітів, які можна висадити ще восени. Одними з них є крокуси.
Якщо все зробити правильно, то ви отримаєте красиву квітучу клумбу відразу після зимових холодів, зазначає портал vse_roste в Інстаграм. Що потрібно враховувати при посадці крокусів восени далі в матеріалі.
Що потрібно знати при посадці крокусів восени
- Терміни посадки
Найкращий час для покупки та посадки – вересень-жовтень, коли рослини перебувають у спокої. Теплою затяжною осінню час висаджування може зайняти і до кінця листопада.
- Підготовка до посадки цибулин
Особливої підготовки цибулини не вимагають. Але для профілактики захворювань слід обробити їх протруйником з ефектом фунгіциду. Для стимуляції коренеутворення можна використовувати укорінювач.
- Висаджування цибулин
У легкий пухкий ґрунт цибулини саджають на глибину двох її висот, у важких ґрунтах – на глибину одного – але не менше, ніж на 5 см. Мінімальний проміжок між цибулинами може бути 2-3 см.
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