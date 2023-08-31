Потрібен настінний килим: як українцям взимку зберегти тепло в квартирі без опалення

8 порад допоможуть містянам підготуватись до ймовірних блекаутів

В країні, де триває війна, аварійне відключення світла — дуже часта ситуація. У випадку, коли українців заздалегідь попереджають про відсутність електроенергії, то тоді точно можна знати про час поновлення світла, але при масовій атаці — ні. А у більшості громадян країни при відсутності електропостачання зникає й теплопостачання.

Як повідомляє Big Kyiv, є декілька лайфхаків від експертів асоціації "Енергоефективні міста України", які допоможуть підготувати квартиру до холодів, якщо у вас відключили опалення.

В першу чергу, як наголошують експерти, українцям варто виділити кошти на підготовку до зими. Тобто, основним завданням є не замінити радіатори опалення або газові плити, а зменшити витрати теплової енергії та створити резерв на випадок надзвичайної ситуації.

8 порад, як українцям підготуватись до відключення світла

Зменште втрати теплової енергії, для цього переконайтеся у відсутності щілин у віконних рамах і, якщо вони є, або встановіть сучасні склопакети або вкладіть ущільнювач у рами та заклейте їх за периметром ізоляційною стрічкою або скотчем Встановіть тепловідбивні екрани на стіни за радіаторами опалення. Встеліть підлогу килимовим покриттям хоча б у кімнатах, де Ви проводите найбільше часу (це є особливо бажаним, якщо Ви проживаєте на першому поверсі), якщо маєте стіну, яка промерзає взимку, також захищайте від холоду. Переконайтеся у відсутності щілин між полотном дверей і дверними коробками (якщо вони є, наклейте ущільнювач за периметром дверних коробок). Закрийте частину вентиляційних отворів в кімнатах. Якщо у Вас установлені інверторні спліт-системи (кондиціонери), перевірте їхню придатність для догрівання приміщень. Підвищуйте культуру споживання енергії – замініть усі лампи розжарювання на світлодіодні, залишайте працюючими мінімально достатню кількість ламп, розташуйте меблі так, щоб отримати максимальне природне освітлення Керуйтеся принципом "не більше одного увімкненого потужного приладу одночасно" (такими приладами є "теплі підлоги", бойлери, електричні 7 плити, духові шафи, пральні й посудомийні машини, електричні конвектори, чайники, праски, мікрохвильові печі, кавоварки тощо) Надавайте перевагу економним режимам роботи обладнання, використовуйте таймери для користування великою побутовою технікою переважно вночі та не залишайте електроприлади у режимі очікування.

Вони також дають додаткову пораду, наприклад, треба раціонально використовувати гарячу та холодну воду (закривати кран, коли чистите зуби).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна зберегти м'ясо, коли довго немає світла і холодильник вже не тримає холод.