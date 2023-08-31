За кілька тижнів зберете врожай: п’ять рослин для вирощування у вересні

Є кілька простих овочів, які чудово ростуть восени

Городники продовжують збирати врожай, але сезон посадок ще не закінчено. Багато рослин ідеально підійдуть для вирощування у вересні та потішать плодами через кілька тижнів.

Варто звернути увагу на п’ять овочів, які можна садити прямо зараз. Про це розповідає Express.

Салат

Салатну зелень можна збирати цілий рік. Різні види салату, шпинат, руколу не тільки можна вирощувати з серпня до листопада. Ці культури досить витривалі і добре ростуть при більш холодних температурах.

Редиска

Ідеально підходить для вирощування восени, швидко росте, а після повного дозрівання зберігається у холодильнику протягом кількох місяців. Урожай редиски можна зібрати приблизно за місяць.

Горох

Можна сіяти горох у період із вересня до початку листопада. Головне, щоб він добре укоренився до настання заморозків. Горох — культура для холодної погоди, але не любить дуже сильних морозів, тому садіть його прямо зараз.

Морква

Ця культура може рости з ранньої весни до пізньої осені, але при правильному догляді іноді її можна вирощувати майже цілий рік в залежності від сорту. Найкращий час для посадки – кінець серпня чи початок вересня. Багато сортів моркви досягають зрілості за 55-60 днів.

Кущова квасоля

Цей овоч принесе щедрий урожай. Без проблем росте восени і встигає дозріти до перших заморозків.

Раніше "Телеграф" розповідає, які овочі слід збирати у серпні. У переліку – значна кількість популярних культур.