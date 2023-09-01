Навіщо розсипати городом яєчну шкаралупу: незамінний помічник

Використання харчових відходів може допомогти забезпечити рослини поживними речовинами

Люди, що займаються городництвом, часто застосовують у своїй роботі засоби, що є під рукою. Цілком натуральний засіб – шкаралупа яйця – здатний не тільки захищати рослини від шкідників, але також насичувати культури корисними поживними речовинами.

Подрібнена яєчна шкаралупа — це відмінне застосування на городі, яке здатне виконувати різноманітні функції, включаючи використання в якості добрива. Цей ефект зумовлений наявністю в даному продукті кальцію, пише express.

Запобігання захворюванням рослин

Додаткове внесення кальцію може сприяти зміцненню захисту сільськогосподарських культур від поширених хвороб, включаючи вершинну гниль.

Відлякування шкідників

Використання яєчної шкаралупи відлякує слимаків та равликів. Дачникам достатньо подрібнити невикористану яєчну шкаралупу та рівномірно розподілити її по всій території ділянки. Особливу увагу слід приділити рослинам, розвиток яких потрібно підтримати.

Зазначимо, що регулярне удобрювання рослин у саду та городі допомагає ефективно боротися з бур’янами, шкідниками та хворобами. Однак не всі дачники знають, що одні культури потребують добрив дуже сильно, тоді як інші — набагато рідше.