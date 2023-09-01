Все може піти прахом: ці три знаки Зодіаку – невдахи вересня
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Їм варто чекати конфліктів, розчарувань та прикростей
Перший місяць осені в 2023 році обіцяє бути досить сприйнятливим і позитивним, проте відразу у трьох знаків Зодіаку навпаки очікуються різні проблеми.
Йдеться про такі знаки як Терези, Скорпіон та Козоріг. Про це говорить гороскоп Таро, який "Телеграф" склав на вересень.
Терезам випала перевернута Зірка
У прямому положенні карта обіцяє реалізацію талантів і втілення мрій, однак у перевернутому вона навпаки попереджає, — незабаром Ви можете розчаруватися, втратити надію, отримати проблеми з самооцінкою і поринути в полон депресивного настрою. Можете спробувати згладити все це, заздалегідь запланувавши щось приємне. Можливо, водну прогулянку чи поїздку кудись.
Скорпіонам випав перевернутий Король жезлів
Ви надмірно егоїстичні та цілеспрямовані, можливо в чомусь нехтуєте почуттями оточуючих і "йдете по головах", — це може накликати на Вас конфлікти, погані відгуки та невтышны новини у вересні.
Козерогам випала перевернута Королева пентаклей
У цьому положенні карта попереджає, що і Вам вересень може принести приємність. З дня на день можуть початися проблеми чи сварки, зірватися плани, зникнути бажання розвиватися чи щось робити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у вересні у фінансовому плані за картами Таро.