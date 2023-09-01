Все може піти прахом: ці три знаки Зодіаку – невдахи вересня

Їм варто чекати конфліктів, розчарувань та прикростей

Перший місяць осені в 2023 році обіцяє бути досить сприйнятливим і позитивним, проте відразу у трьох знаків Зодіаку навпаки очікуються різні проблеми.

Йдеться про такі знаки як Терези, Скорпіон та Козоріг. Про це говорить гороскоп Таро, який "Телеграф" склав на вересень.

Терезам випала перевернута Зірка

У прямому положенні карта обіцяє реалізацію талантів і втілення мрій, однак у перевернутому вона навпаки попереджає, — незабаром Ви можете розчаруватися, втратити надію, отримати проблеми з самооцінкою і поринути в полон депресивного настрою. Можете спробувати згладити все це, заздалегідь запланувавши щось приємне. Можливо, водну прогулянку чи поїздку кудись.

Скорпіонам випав перевернутий Король жезлів

Ви надмірно егоїстичні та цілеспрямовані, можливо в чомусь нехтуєте почуттями оточуючих і "йдете по головах", — це може накликати на Вас конфлікти, погані відгуки та невтышны новини у вересні.

Козерогам випала перевернута Королева пентаклей

У цьому положенні карта попереджає, що і Вам вересень може принести приємність. З дня на день можуть початися проблеми чи сварки, зірватися плани, зникнути бажання розвиватися чи щось робити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у вересні у фінансовому плані за картами Таро.