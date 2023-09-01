Коли сіємо моркву, бобові, редис та інші овочі у вересні: посівний календар на місяць

Восени ще є шанс виростити смачні плоди

У вересні у городників чимало завдань. На початку осені триває період посадок та посіву популярних культур, які вже за кілька тижнів порадують урожаєм.

Багато дачників керуються місячним календарем. "Телеграф" публікує посівний календар на вересень 2023 року, який допоможе вам вибрати вдалу дату для посіву овочів. До речі, сприятливих "віконець" цього місяця всього три.

Посівний календар на вересень 2023 року

Першого осіннього місяця є можливість висадити на ділянці такі рослини, як редиска, бобові, капуста, томати, огірки, морква, цибуля і не тільки. Головне, проводити роботи на городі у сприятливий день.

Посівний календар на вересень 2023

Сприятливі та несприятливі дні для посіву овочів у вересні-2023

Вдалі та погані дати для посіву овочі у вересні

Вдалі дні для посадок: 19, 20, 28 вересня.

19, 20, 28 вересня. Несприятливі дні посадок: 3, 11, 13, 14, 30 вересня.

3, 11, 13, 14, 30 вересня. Нейтральні дні: решта.

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