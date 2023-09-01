Гороскоп Таро на тиждень: Близнюків чекає критика, а Скорпіонів — багатство

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Початок вересня обіцяє бути дуже сприятливим для більшості, проте в деяких все ж таки не обійдеться без проблем і розчарувань.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 4 по 10 вересня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — порожня карта

Загалом у колоді дві такі карти. Коли вони випадають, то це означає, що з якихось причин Вам поки не можна знати відповідь на питання, що цікавить. Можливо, майбутнє ще не визначене, або Ви просто не готові знати його.

Тілець — перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Близнюки — Паж мечів

Судячи з усього, найближчим часом Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Рак — Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Лев — Паж пентаклів

Протягом наступного тижня Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також найближчим часом може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Діва — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Терези — порожня карта

Вперше обидві порожні карти випали в одному розкладі. Такі карти випадають, коли не можна дати відповідь на питання, що Вас цікавить. Можливо, Ви не готові його знати, чи майбутнє ще не визначено.

Скорпіон — Десятка пентаклів

Друга назва цієї карти – Владика багатства. Дуже обіцяюче, правда? Карта обіцяє стабільність, благополуччя та успіх у справах. Насолоджуйтеся життям наступного тижня.

Стрілець — перевернуте Колесо удачі

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або доведеться знову переробляти якусь роботу.

Козоріг — Лицар жезлів

Ця карта каже, що на Вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Водолій — Дев’ятка пентаклів

Незабаром Ви можете отримати винагороду за свою працю, і успіх буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Риби — Королева пентаклів

Ця карта каже, що найближчим часом Ваша робота добре окупиться, Ви плідно працюватимете для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця вересня за картами Таро.