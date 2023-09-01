Як позбавитися бур’яну на ділянці без хімікатів: ефективний народний засіб

Розповідаємо, як приготувати розчин для боротьби з бур’янами в домашніх умовах

Бур’ян може нести серйозну загрозу для дачної ділянки. Бур’яни конкурують з корисними рослинами за вологу та поживні речовини у ґрунті. Деякі з них можуть створювати щільний килим і ускладнювати культурним рослинам доступ кисню, а інші – затуляти сонячне світло або бути носіями різних захворювань та сприяти поширенню шкідливих комах. Щоб не думати, як захистити рослини від шкідників і бур’янів, потрібно своєчасно їх позбутися.

Канал "Сучасна дача" розповідає, як зробити гербіцид у домашніх умовах. Завдяки цьому рецепту ви зможете знищити бур’ян на ділянці.

Як вивести бур’ян оцтом та сіллю

Для приготування робочого розчину вам знадобиться:

Оцет — 3,8 л.

Сіль — 1/2 склянки.

Рідке господарське мило – 1 ч. л.

Перемішайте усі інгредієнти. Можна використовувати будь-який рідкий мийний засіб. Це потрібно, щоб при обприскуванні розчин прилипав до бур’янів, а не стікав по листю або стеблах.

Як знищити бур’ян на ділянці без гербіцидів

Проводьте обприскування та протоку бур’янів у суху гарну погоду. Якщо упродовж доби пройде дощ, процедуру доведеться повторити. Час дня особливої ролі не відіграє. Але садівники обіцяють, що якщо ви зробите це вранці, то вже надвечір буде результат.

Обережно – не допускайте попадання суміші на корисні рослини. Інакше ви їх занапастите разом із бур’янами.

При поливі суміш вимиває з ґрунту поживні речовини та може нашкодити культурним посадкам. Тому використовувати її на городі небажано. Найкраще це підходить для таких випадків, як усунути бур’ян між плиткою, у дворі, навколо доріжок і так далі.

Для отримання максимального результату беріть для обробки оцтову кислоту, розведену з водою до 15-20%. Звичайний магазинний 9-відсотковий оцет не такий ефективний, хоча ви завжди можете провести обробку повторно.

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