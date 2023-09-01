Не тільки компост: які добрива потрібно внести в ґрунт восени

Перед настанням холодів потрібно підготувати земельні "квадрати"

У вересні не лише триває сезон посіву деяких культур, а й розпочинається підготовка ґрунту до зими. Восени дачники повинні внести в землю низку добрив.

Варто звернути увагу і на органічні, і на мінеральні підживлення для ґрунту восени. Про це розповідає Телеграм-канал "Садівник".

Так, городникам рекомендується удобрювати земельні "квадрати" восени органічними підживленнями. По-перше, це може бути пташиний послід. Його вносять у сухому вигляді під перекопування (0,8 кг на 1 кв. м), але не наносячи коріння рослин. Альтернатива – полив міжряддя розчином курячого посліду (1:15).

По-друге, можна удобрити ґрунт деревним попелом у співвідношенні 3-4 кг на 1 "квадрат". Таку маніпуляцію здійснюють раз на три роки.

Третій варіант органіки для землі – компост. Додають 3-4 кг на 1 кв. м під перекопування, а також раз на 3-4 роки.

Не менш корисними для вашого ґрунту є сидерати. Досвідчені дачники радять висаджувати горох, конюшину, люцерну, буркун, ячмінь, ярий овес, просо, жито, фацелію, гірчицю. Досягти кращих результатів допоможе одна хитрість: коли рослини виростуть до 10 см, зріжте їх і перекопайте із землею.

Крім того, не варто відмовлятися від фосфорно-калійних добрив, які можна використовувати восени під перекопування. Серед них сульфат амонію, суперфосфат, суперфосфат подвійний і каліймагнезія.

Раніше "Телеграф" розповідав, які культури можна висадити на ділянці на початку осені. Через кілька тижнів ви зберете врожай зелені та овочів.