Що внести під малину восени, щоб у наступному році виросла велика і солодка: все просто

Поживні елементи допоможуть рослині перезимувати

Осінь — ідеальний час для того, щоб приділити увагу малині. Досвідчені садівники завжди роблять це в осінній період, і тому у них проблем з урожаєм у майбутньому немає. У цей час необхідно допомогти кущу малини відновити свої сили після плодоношення та підготувати його до майбутньої зими, яка не завжди буває легкою.

Для того, щоб у наступному році рослина порадувала вас рясним і солодким урожаєм, необхідно саме зараз провести важливе удобрювання, пише cpykami. Це гарантовано дасть відмінну якість урожаю.

Чим і як підгодувати малину

Розсипте 2 столові ложки доломітового борошна навколо куща малини і також додайте приблизно половину столової ложки калімагнезії. Ці два види добрив допоможуть не лише покращити кислотність ґрунту, а й збагатять його важливими поживними елементами.

Землю навколо куща малини легко розпушіть за допомогою сапки, додаючи в неї добрива. Потім зверху посипте корою дерева, відмінно підійде труха, дерево, що розклалося.

Раніше "Телеграф" писав, що можна посадити біля яблуні восени. Названо найкращого сусіда плодового дерева.