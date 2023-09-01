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Таких лише троє: які знаки Зодіаку зможуть розбагатіти у вересні за картами Таро

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Вересень буде гарним місяцем для Дів, Терезів та Риб
Вересень буде гарним місяцем для Дів, Терезів та Риб

Доведеться попрацювати, але воно того варте

Кожен не проти покращити своє матеріальне становище, проте три знаки Зодіаку реально зможуть цього досягти, — при цьому вже протягом вересня.

Йдеться про такі знаки як Діва, Терези та Риби. Про це свідчить фінансовий гороскоп з карт Таро, складений на вересень 2023 року.

Дівам випала П’ятірка жезлів

Ця карта каже, що у вересні Вам доведеться попрацювати, проте це допоможе помітно покращити Ваше матеріальне становище та успішно вирішити усі фінансові питання. Також можливий переїзд.

Терезам випала перевернута Четвірка кубків

У цьому положенні карта вказує на те, що у Вас закінчився період застою і відкрився другий подих, який дозволить Вам підкорити нові вершини у вересні.

Рибам випала Сила

Вже одна назва карти натякає на те, що у Вас перший місяць осені буде успішним. Праця та завзятість допоможуть Вам досягти великих висот цього місяця, якщо Ви захочете.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку — невдахи вересня за картами Таро.

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