Не почорніє та не згниє: як зберігати капусту аж до весни

Качани капусти ідеально зберігати у прохолодному приміщенні з високою вологістю

Зберегти капусту свіжою до весни не так вже й складно. Головне — вибрати правильний час для збирання врожаю та дотриматися кількох правил зберігання. Створення сприятливого мікроклімату вбереже овоч від гниття, допоможе зберегти соковитість та смак. Можна зберігати капусту у холодильнику або на балконі. Але ідеальним місцем все ж таки залишається льох або підвал, в якому тримається температура -1 ... +1 ℃ і вологість повітря 85-95%.

Перш ніж закладати капусту на зберігання у льох, там потрібно ретельно прибрати, провітрити та просушити приміщення. При необхідності необхідно провести дезінфекцію, знищити шкідників та гризунів.

Як зберігати капусту в льоху

Вибір способу зберігання капусти залежить від кількості врожаю та розмірів приміщення.

Найпростіше зберігати капусту в ящиках. Перед закладкою необхідно обрізати качан (3-4 см потрібно залишити). Верхній шар листя прибирати не потрібно. Після цього капусту потрібно скласти у дерев’яні ящики, у яких є вентиляційні отвори. Ящики повинні стояти на підставці чи піддоні. Завдяки цьому капуста не гнитиме.

Пісок допоможе зберегти максимум корисних речовин у капусті. Качани потрібно очистити від верхнього шару листя і відрізати качан (3-4 см потрібно залишити). Потім скласти овочі ящик і пересипати кожен шар піском, який потрібно просушити та прожарити.

Крім того, капусту можна зберігати в папері. Відібрані цілі качани слід загорнути у кілька шарів паперу та скласти у ящики чи мішки. Такий спосіб забезпечить теплоізоляцію, захистить плоди від вологи, світла та контакту з іншими овочами. Папір можна замінити на харчову плівку. Вона також убереже капусту від вологи та перемерзання.

Добре зберегти капусту можна у підвішеному вигляді. Для цього до кожного качана необхідно прив’язати мотузку і розвісити капусту на цвяхах, прибитих на дерев’яну рейку. Таке зберігання забезпечить постійне провітрювання овочів і запобігає їх гниття.

Періодично перевіряйте капусту та відбирайте качани з ознаками гниття або псування. Підгнили ділянки слід обрізати, а хорошу частину використовувати в приготуванні їжі якнайшвидше.

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