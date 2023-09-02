Чекайте на конфлікти та складнощі: цим знакам Зодіаку сильно не пощастить наступного тижня

Знаків-невдах одразу чотири

Початок вересня може стати важким для представників чотирьох знаків Зодіаку, — на них можуть чекати різні складності, поганий настрій і сварки.

Йдеться про такі знаки як Телець, Близнюки, Стрілець та Козоріг. Про це говорить гороскоп Таро, складений "Телеграфом" на тиждень із 4 по 10 вересня.

Тільцям випала перевернута Вісімка жезлів

Цілком ймовірно, що Ви занадто багато звалили на себе і намагаєтеся встигнути все на світі, — карти Таро радять Вам сповільнитися і делегувати роботу, поки Ви не наробили помилок у запарі.

Близнюкам випав Паж мечів

Ця картка попереджає, що Вам найближчим часом буде важко контактувати з людьми. Ви можете почути критику з боку, постарайтеся прислухатися до неї — вона може допомогти Вам стати кращим.

Стрільцям випало перевернуте Колесо удачі

Вас найближчого тижня може чекати повернення якоїсь старої проблеми, яка вважалася вирішеною, неприємної людини, або може випасти необхідність заново переробляти роботу.

Козорогам випав Лицар жезлів

На вас ось-ось чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.